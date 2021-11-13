Директор магазина отобрала у вора алкоголь в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кантемировский райсуд вынес приговор жителю райцентра, которого обвинили в попытке грабежа в местном магазине. 53-летний мужчина днем, схватив бутылку водки, бросился наутек мимо кассы. Но далеко ему уйти не удалось. Подробности рассказали в суде 12 ноября.

Оказалось, мужчина изрядно принял на грудь в тот день. Ему показалось мало, но на очередную порцию горячительного денег не было. Тогда он решил просто взять его и уйти. Прихватив с прилавка бутылку водки, попытался выйти из торговой точки, но его заметили.

На выходе сельчанина подловила директор магазина и потребовала оплатить товар, который он предусмотрительно засунул под одежду. Тогда злоумышленник попросту выбежал из магазина. Директор оказалась дама не промах, она погналась за вором на улицу и там отобрала водку.

Суд установил, что подсудимый не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам и мог причинить ООО «Альфа» материальный ущерб в размере 210 рублей.

Мужчину признали виновным в попытке грабежа (ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ УК РФ) и приговорили к 200 часам обязательных работ.