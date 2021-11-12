Воронежский Камерный театр ставит спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Камерном театре решили доработать эскиз спектакля «Иранская конференция», созданный худруком театра Михаилом Бычковым по пьесе Ивана Вырыпаева, до полноценной постановки.

Пьеса «Иранская конференция» написана в 2017 году. Ее действие разворачивается на научном симпозиуме, посвященном проблеме взаимоотношений «восточной» и «западной» культур. В версии Михаила Бычкова заняты артисты Борис Голощапов, Людмила Гуськова, Яна Кузина, Олег Луконин, Андрей Мирошников, Андрей Новиков, Юрий Овчинников, Камиль Тукаев и Василий Шумский.

Вырыпаев востребованный современный драматург. Его произведения ставят по всему миру. Одна из известных постановок пьесы «Иранская конференция» в России - спектакль Виктора Рыжакова в Театре Наций, который в 2020 году стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «драма / спектакль большой формы».

В Воронеже тоже есть постановки по Вырыпаеву - в драмтеатре («Солнечная линия», «Танец Дели»). Премьера «Иранской конференции» в Камерном запланирована на 3 декабря.