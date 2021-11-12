В Воронеже открылась выставка одной картины

В музее имени Крамского воронежцы могут посмотреть выставку одной картины «Виктор Васнецов. Христос в терновом венце».

Рисунок «Спаситель в терновом венце», созданный в 1906 году, является эскизом иконы для собора Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Это полковая церковь лейб-гвардии Семеновского полка, построенная в 1837-1842 годах по проекту Константина Тона в Петербурге. Киот с образом был установлен на мраморной гробнице, в которой покоились останки троих семеновцев, погибших при подавлении волнений в Москве в декабре 1905 года, и командира Семеновского полка генерал-майора Мина, убитого в результате теракта в августе 1906 года. Собор разрушили в 1933 году, на его месте сейчас сквер. И образ «Спас в терновом венце» после 1934 года считается утраченным.

- С рисунка было выполнено четыре фотокопии. Оригинал хранится в Вятском художественном музее имени Васнецовых. Экземпляр, который хранится в нашем музее, был первоначально подарен Васнецовым художнику Сергею Малютину, в знак благодарности и признания за создание его портрета. В правом нижнем углу сохранилась надпись, собственноручно выполненная Виктором Васнецовым: «Искренно и глубокоуважаемому Сергею Васильевичу Малютину - В. Васнецовъ 1915 г. 27 окт.» В декабре 1920 года фотокопию с автографом Виктора Васнецова подарил Воронежскому краеведческому музею Сергей Малютин. Дар он передал через коллекционера и музейного деятеля Юрия Успенского, - сообщили в музее имени Крамского.

Выставка продлится по 28 ноября. Взрослые на входе должны предъявить QR-код или сертификат о вакцинации с паспортом. Дети младше 18 лет допускаются в музей только в сопровождении родственников, имеющих QR-код.