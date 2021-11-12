Воронежская филармония сразу же после снятия ограничений объявила о двух концертах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская филармония с 13 ноября возобновляет работу после снятия ограничений. Уже в первые дни пройдут концерты Воронежского академического симфонического оркестра. 13-14 ноября музыканты сыграют произведения Брамса и Прокофьева.

В первом отделении прозвучит Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром Иоганнеса Брамса - одно из лучших произведений композитора. Его музыкант создал на основе набросков для очередной симфонии, которой так и не суждено было появиться. Вместо этого Брамс обратился к двойному концерту. Этот жанр встречался в творчестве венских классиков XVIII века, но был незаслуженно забыт романтиками. Партию скрипки исполнит Яна Мирошникова, партию виолончели - Наталья Волкова.

Во втором отделении прозвучит Четвертая симфония Сергея Прокофьева, которая занимает особое место среди его симфоний. И дело не только в том, что в ее основу легли фрагменты заказанного Сергеем Дягилевым балета «Блудный сын», но и в ее стилистике. Четвертая симфония - своего рода связующее звено между тремя первыми и тремя последующими в творчестве Прокофьева. Именно в ней романтический пафос постепенно уступает место развернутым лирическим эпизодам и спокойному повествованию. В исполнении Воронежского академического симфонического оркестра прозвучит вторая редакция Четвертой симфонии, которую композитор создал через 17 лет после первой, будучи уже автором Пятой и Шестой симфоний.

Напоминаем, что для посещения концертов слушателям необходимо иметь при себе QR-код о вакцинации от COVID-19 или о недавно перенесенном заболевании, или сертификат о прививке от ковида, медотвод от вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа. Также в филармонии продолжает действовать масочный режим.