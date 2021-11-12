Жителя Воронежской области, повторно пойманного пьяным за рулем, отправили в колонию на полгода

Острогожский райсуд отправил 46-летнего мужчину в колонию за пьяную езду.

Нарушителя сотрудники ДПС поймали в начале мая за рулем ВАЗ-21093 подшофе в девять утра. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, концентрация алкоголя в крови составила 0,84 мг/л. При этом мужчина был ранее судим за аналогичное преступление и отсидел пять месяцев в колонии-поселении.

Суд лишил нарушителя права управления транспортным средством на три года и отправил на шесть месяцев в колонию-поселение.