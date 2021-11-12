В Воронеже уничтожили детскую площадку

Появится ли детская площадка в новом месте, пока непонятно. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В двух воронежских соцсетях появился пост об уничтоженной в Советском районе детской площадке по адресу: переулок Земнухова, 18а. Пользователь Анастасия Землянская сообщила, что это сделали работники «Квадры» при устранении поломки в отоплении. Половину из оборудования детской площадки уже растащили.

- Мы звонили в УК Советского района, толку никакого. УК отправляет к Квадре, Квадра к УК, и так по кругу. Никто не хочет ее (площадку – Ред.) ремонтировать. На ней всегда играло полно детей, сейчас им заняться не чем, - написала Анастасия.

В «Квадре» ситуацию прокомментировали так:

- Детская площадка по данному адресу расположена в охранной зоне тепловых сетей, т.е., прямо над трубами. Это очень опасно, и именно поэтому установка несанкционированных объектов в такой зоне запрещена. Перед проведением ремонта на участке мы написали письмо в управу района с просьбой перенести площадку в безопасную зону. Работники УК «РЭК-22», на балансе которой, находится площадка, демонтировали ее и будут переносить.

Видимо, работники УК ну очень не торопятся делать новую детскую площадку.