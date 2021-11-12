Жители Воронежской области по сравнению с 2020 годом стали в три чаще заражаться «ковидом»

Число случаев пневмоний на фоне разрастания пандемии "ковида" не могло не вырасти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи сравнили показатели инфекционной заболеваемости в октябре 2020 и 2021 годов. По их данным, сейчас случаев пневмонии в 2,3 раза больше, чем год назад. Причины понятны – дальнейшее ухудшение ситуации с пандемией «ковида». Кстати, по сравнению с октябрем 2020-го почти в три раза стало больше заражений COVID-19. Год назад их было 7065, теперь же стало 20 920.

Больше возросло только количество укусов клещей. Их в октябре 2021-го было 150 при том, что год назад – всего 46. Видимо, за счет хорошей погоды, когда много людей рванули на природу. Да и другие животные стали чаще кусать наших земляков (347 случаев против 303 в октябре 2020-го).

Кроме того, возросло число заболеваний сальмонеллезом – на 16,9%, острыми кишечными инфекциями – на 53,8%, ветрянкой – на 6,2%, Зарегистрированы единичные случаи заражения острым вирусным гепатитом С, хроническим вирусным гепатитом В, коклюшем, лихорадкой Западного Нила, инфекционным мононуклеозом, лямблиозом. Было по два случая энтеровирусной инфекции и педикулез, три – острого вирусного гепатита А, пять - скарлатины, шесть – хронического вирусного гепатита С, девять – болезни Лайма.

В октябре 2021-го было 75945 случаев заболевания ОРВИ, что на 25% выше аналогичного периода 2020 года. Чаще всего заражаются жители Воронежской области старше 17 лет (56,9% всех случаев).

Всего же в октябре 2021 года инфекционных заболеваний стало больше, чем за тот же период 2020-го, на 89%. Общее их число 127 603 (год назад было 67 603).