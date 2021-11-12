Воронежцам показывают картины, спасенные в центре известного реставратора

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 13 ноября культурные учреждения открывают после локдауна, музей имени Крамского приглашает воронежцев прийти на несколько выставок.

В одном из залов постоянной экспозиции работает новая камерная выставка «Грабарь. К 150-летию со дня рождения». На ней представлено 10 произведений из фондов музея, девять из которых отреставрировано во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря. Многие из художественных произведений долгое время хранились в запасниках и впервые представлены на выставке. Среди них - работы французского гравера XVIII века Жан-Жака де Буасье, а также две миниатюры неизвестного автора первой половины XIX века, выполненные на слоновой кости. Работы сопровождаются фотографиями, демонстрирующими их состояние до начала и в процессе реставрации, а также аннотациями.Также на выставке можно увидеть живописную работу Грабаря «Зимний день».

Талантливый художник, известный художественный критик и историк искусства Игорь Грабарь стоял у истоков научно-реставрационной работы и стал одним из главных ее организаторов, внеся неоценимый вклад в дело спасения и сохранения культурного наследия России.

Экспозиция продлится до 28 ноября. Взрослые на входе должны предъявить QR-код или сертификат о вакцинации с паспортом. Дети младше 18 лет допускаются в музей только в сопровождении родственников, имеющих QR-код.