Воронежские акробаты завоевали три медали чемпионата России

Золотую медаль завоевали Егор Анисимов и Елизавета Пикалова. Фото: cspsk-vrn.ru

В первый день чемпионата России по акробатике на пьедестал почета поднялись сразу три пары воронежских спортсменов: смешанная, женская и мужская. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Чемпионат России проходит в Великом Новгороде. Воронежскую область на турнире представляют смешанная пара, мужская пара, женская пара, четверка (юноши) и тройка (девушки). 11 ноября прошел первый день соревнований, где спортсмены боролись за медали в балансовом упражнении. Сильнейшими в этом виде программы среди смешанных пар стали Егор Анисимов и Елизавета Пикалова. Две бронзовых награды завоевали: девушки Ангелина Роньшина и Варвара Лаврина, а также мужчины — Евгений Лепков - Данил Ловкачев.

Бронза у Ангелины Роньшиной и Варвары Лавриной. Фото: cspsk-vrn.ru