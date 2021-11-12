Спектакль Воронежского драмтеатра покажут на фестивале «Утиная охота 20.21»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сегодня, 12 ноября, воронежский драмтеатр примет участие в Международном онлайн-фестивале «Утиная охота 20.21», посвященном пьесе Александра Вампилова. Форум проходит онлайн с 4 по 28 ноября 2021 года. В программе фестиваля 25 спектаклей по этой пьесе театров из 19 городов России, Армении, Беларуси, Литвы, Молдовы, Узбекистана, Эстонии и Японии - Москвы, Иркутска, Вологды, Воронежа, Еревана, Каменск-Уральска, Канадзавы, Кирова, Кишинева, Минска, Нижнего Новгорода, Омска, Пинска, Санкт-Петербурга, Ташкента, Таллина, Тюмени, Ярославля и Якутска.

Сегодня на сайтах www.artistchannel.ru и www.zolotoyvityaz.ru, а также на YouTube-каналах и страницах их соцсетей покажут спектакль Кольцовского театра «Утиная охота» в постановке Анатолия Иванова. Режиссер и исполнивший роль Зилова Юрий Смышников были признаны лауреатами областного театрального конкурса «Итоги сезона 2008/2009».