Воронежский «Факел» смягчил условия прохода болельщиков на матч с «Оренбургом»

На матч с лидером могут прийти посмотреть достаточно много болельщиков. Фото: с сайта ФК "Факел"

В клубе «Факел» скорректировали правила прохода болельщиков на домашний матч с лидером ФНЛ «Оренбургом». Теперь на стадион могут попасть не только вакцинированные любители футбола с QR-кодом или бумажным сертификатом, подтверждающим прививку, но и люди перенесшие коронавирус. Они тоже должны будут показать стюарду соответствующий QR-код. Также даст возможность пройти на футбол и справка от медотводе от вакцинации.

- При проходе на стадион держите наготове бумажные сертификаты вакцинации, или действующие QR-коды вакцинации/перенесённого заболевания, или справку о медотводе от вакцинации + документ, удостоверяющий личность + билет на матч, - дали инструкцию в пресс-службе «Факела».

Запускать зрителей на трибуны начнут в 13.30, хотя матч начинается в 16.00. Сделают это, чтобы не допускать очередей, где нельзя будет соблюсти правило социальной дистанции. Зрителей просят на подходе к стадиону надевать маски.

Напомним, если «Факел» обыграет занимающий сейчас первое место «Оренбург», то наша команда приблизится к лидеру на расстояние одного очка. В первом матче в гостях, кстати, воронежцы уверенно обыграли уральцев – 2:0.