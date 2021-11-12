Житель Воронежской области набрал кредитов на 1,28 млн и перечислил их мошенникам

49-летний житель Богучара осознал, что стал жертвой мошенников и потерял взятые в кредит деньги, только спустя полтора месяца. Когда ему стали звонить из банков и спрашивать, когда он начнет погашать взятые кредиты.

А началось все в конце сентября. Мужчине позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к его банковскому счету и попытке перевода денег. Звонивший напугал богучарца, что злоумышленники могут оформить на него кредиты и похитить эти средства, а ему придется отдавать. Чтобы этого не допустить, мужчине нужно исчерпать свой кредитный потенциал, опередив мошенников, - оформить на себя кредиты в различных банках на максимальные суммы. А потом перевести взятые деньги на безопасные счета до прояснения ситуации.

Богучарец поверил в "сказки", следуя инструкциям "банковского сотрудника", оформил на свое имя несколько кредитов на общую сумму 1,28 млн рублей и перевел средства по представленным ему реквизитам. Банковский клерк заверил, что как только ситуация прояснится, ему перезвонят из кредитной организации и предоставят подробную инструкцию по возвращению ему средств. Банкиры позвонили: узнать, когда мужчина начнет выплачивать долги им.

За минувшие сутки полицейские зарегистрировали 11 подобных заявлений. Потерпевщие в общей сложности лишились около 3,3 млн рублей.