Воронежец, устроивший массовое ДТП с пострадавшей в Левобережном районе, был пьян и без прав

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Воронежские полицейские нашли и задержали водителя, устроившего 11 ноября массовую аварию с пострадавшей на улице Корольковой и скрывшегося с места ДТП. Им оказался 41-летний мужчина. Напомним, на своем «Опель Астра» он около 16.30 следовал со стороны Новосибирской в сторону улицы 206 Стрелковой Дивизии, не соблюдая необходимую дистанцию, "догнал" «Тойоту Рав 4», которая врезалась по инерции в «Фольксваген Поло», который, в свою очередь, "паровозиком" врезался в «Шевроле Авео». Все машины получили механические повреждения, а автолюбительницу из «Тойоты Рав 4» доставили в больницу.

Водителя задержали. На видео видно, что он находился в состоянии опьянения. Нарушитель нецензурно выражался в адрес сотрудников ГИБДД и от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Выяснилось, что ранее он был лишен прав. Госавтоинспекторы установили, что только за последний год мужчин допустил 45 нарушений ПДД, 44 из которых - превышение скоростного режима.

- Решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.