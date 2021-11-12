Под Воронежем прокуратура потребовала остановить незаконное строительство трансформаторной подстанции

Незаконное строительство после вмешательства прокуратуры должны "заморозить". Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Сотрудники прокуратуры Новоусманского района во время проверки жалобы местных жителей выяснили, что на земельном участке в поселке Отрадное незаконно строят трансформаторную подстанцию. Разрешение на эти работы ни застройщик, ни подрядчик не получали.

Прокуратура района внесла представление подрядчику - директору филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности. В отношении застройщика ООО «Финпром-Инжиниринг» возбудили административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ «Строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство». Максимальная ответственность по ней предусматривает штраф в размере до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.