Воронежские следователи проверят факт избиения дочери родителями в Северном районе

Воронежские следователи проведут проверку по опубликованным в СМИ фактам насилия над ребенком. Напомним, жительница одной из многоэтажек на улице Лизюкова лифте обнаружила листовку, в которой сообщалось, что в одной из квартир родители якобы избивают и оскорбляют дочь.

В рамках проверки следователи СК опросят жильцов дома, родителей ребенка, дадут оценку деятельности сотрудников органов системы профилактики, - рассказал и.о. руководителя следственного отдела Коминтерновского района Воронежа регионального управления СК России Юрий Абуладзе.

Напомним, проверку инцидента взяла под контроль также прокуратура.