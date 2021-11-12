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Происшествия12 ноября 2021 14:27

Воронежские следователи проверят факт избиения дочери родителями в Северном районе

Правоохранители опросят жильцов дома и родителей ребенка
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи проведут проверку по опубликованным в СМИ фактам насилия над ребенком. Напомним, жительница одной из многоэтажек на улице Лизюкова лифте обнаружила листовку, в которой сообщалось, что в одной из квартир родители якобы избивают и оскорбляют дочь.

В рамках проверки следователи СК опросят жильцов дома, родителей ребенка, дадут оценку деятельности сотрудников органов системы профилактики, - рассказал и.о. руководителя следственного отдела Коминтерновского района Воронежа регионального управления СК России Юрий Абуладзе.

Напомним, проверку инцидента взяла под контроль также прокуратура.