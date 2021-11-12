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Общество12 ноября 2021 14:35

Воронежцы просят выделить под отделение выдачи документов на оружие здание ДК Кирова

В интернете запустили голосование
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото со страницы Воронежского стрелкового клуба в "ВК"

Фото со страницы Воронежского стрелкового клуба в "ВК"

Воронежские владельцы огнестрельного оружия выступили с инициативой выделить под отделение выдачи лицензионно-разрешительной работы помещение бывшего ДК им.Кирова, предварительно проведя в нем ремонт.

Сейчас документы на оружие выдаются в зданиях бывших яслей-сада №88, и в тесном помещении на первом этаже жилого дома, что не позволяет соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные требования в период эпидемии коронавируса.

С целью изучения мнения на официальной странице Воронежского стрелкового клуба в соцсети "Вконтакте" объявили голосование для владельцев оружия. Пока большинство участников опроса инициативу поддерживают.