Воронежец, избивший девушку, ответил в суде за оскорбление полицейского

Суд приговорил дебошира к 200 часам обязательных работ и к штрафу в 10 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Советском районом суде рассмотрели уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Его признали виновным по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей и в связи с их исполнением». В суде установили, что в один из апрельских дней 2021 года мужчина, будучи пьяным, избивал в сквере на улице Домостроителей свою знакомую и при этом ругался матом. Чтобы его утихомирить, подошли двое полицейских. Однако дебошир не унимался. Стал ругать и одного из стражей порядка. Тоже матом. За что его и задержали.

- В суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в своем поведении. Его приговорили к 200 часам обязательных работ и удовлетворили иск о взыскании в пользу полицейского компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.