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Происшествия12 ноября 2021 14:02

На воронежского экс-гаишника с 22-мя квартирами завели еще два уголовных дела

На этот раз за попытку дачи взятки
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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За 30 тысяч полицейский обещал товарищу права без экзаменов

За 30 тысяч полицейский обещал товарищу права без экзаменов

Фото: из архива «КП»

В папке на бывшего заместителя руководителя воронежской ГИБДД Игоря Качкина появилось еще два уголовных дела – за попытку дачи взятки сотруднику полиции.

Напомним, именно по этой причине уже пониженный в должности Качкин вовсе лишился погон. Работая начальником тыла ОМВД по Панинскому району, он пытался помочь знакомому получить права без экзаменов. За свою услугу полицейский попросил 30 тысяч рублей.

Ранее замглавы воронежской ГИБДД Игорь Качкин попал в поле зрения силовиков в связи с приобретением 22 квартир (по его словам, недвижимость на 50 млн принадлежат его родителям), но в прокуратуре посчитали, что легальный уровень доходов ни замглавы региональной ГИБДД, ни его отца и матери не позволяли потратить такую огромную сумму на покупку недвижимости. Этот факт и стал причиной понижения.