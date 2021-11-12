В октябре в Воронеже почти в два раза подорожали свежие огурцы и помидоры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Цены на товары и услуги в Воронеже с начала 2021 года выросли почти на 8% (для сравнения в 2020 году на 5%). За октябрь по сравнению с сентябрем подорожали на 1,2 процента, что на 0,4 процентного пункта выше, чем за такой же период 2020 года.

Конкретно на продукты в октябре 2021 года цены повысились на 10,4 процента по сравнению с декабрем 2020 года и на 2,4 процента относительно прошедшего сентября, сообщил Воронежстат.

Больше всего взлетели цены на свежие помидоры и огурцы - в 1,6-1,7 раза. Значительно подорожали яйца, куры, гречка, макароны, какао, кофе, картошка, свекла, чеснок, апельсины, бананы и сухофрукты - от 4,7 до 22,2 %. Одновременно снизились цены на шоколад, соль, черный перец (горошек), виноград и лимоны - на 3,1-23,4 %.

Стоимость минимального месячного набора продуктов в октябре 2021 года по области составила 4467 рублей и выросла по сравнению с декабрем 2020 года на 17,1 %.

Промышленные товары в октябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года подорожали на 9,3%, а по сравнению с минувшим сентябрем - на 0,5 процента.

Выросли цены на женские шапки, шубы и дубленки, мужские куртки из натуральной кожи, пеленки для новорожденных, шины для легковых автомобилей - на 3,7-7%.

Подешевели жидкие чистящие и моющие средства, детские матрасы, металлочерепица и отдельные виды парфюмерно-косметических товаров - на 5,5-9,2%. Из лекарств подорожали троксерутин, сульфацетамид, валидол и бинты - на 4,8-6,3 %.

Медицинские маски, антисептики для рук и витамин Д3 подешевели на 2,2-5,6%.

С начала года на 2,7% повысились цены и тарифы на услуги. Существенно возросла абонентская плата за телеантенну, стоимость дополнительных занятий в общеобразовательных организациях, услуги шиномонтажа - на 4,3-13,1 %. Подешевели услуги сиделок, путевки в санатории, билеты в поезда и самолеты в салоне экономкласса, поездки на отдых ОАЭ и Турцию - на 3,8-44 %.