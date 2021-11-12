Воронежский уполномоченный по правам человека попросил прокуратуру разобраться с законностью резкого повышения цен на ЖКХ

"Коммуналка" в 2022 году сожрет еще больше денег, вопрос только сколько. Фото: из архива «КП»

Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев направил письмо в региональную прокуратуру с просьбой разобраться с резким повышением тарифов на ЖКХ. По решению городской Думы от 28 октября, цены на «коммуналку» с 1 июля 2022 года поднимутся не на 5,3%, как предполагали ранее, а на 9,1%. Причем чиновники требовали еще большего роста тарифов – на 9,6%.

Депутаты вслед за сотрудниками профильного управления мэрии утверждают, что повышение связано с необходимостью реализации инвестиционных программ крупнейших поставщиков тепла, воды и электричества в Воронеже. Также слуги народа обещали, что для однокомнатной квартиры повышения составит 289 рублей в месяц. В городской Думе также напомнили о максимальной доле расходов в 15% на ЖКХ для наиболее уязвимых категорий населения (матерей-одиночек, многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров). Для малоимущих семей эта доля установлена в размере 10%. Но для получения соответствующих субсидий их надо еще добиться.

Новое повышение тарифов должен еще утвердить губернатор Воронежской области. Александр Гусев этого пока не сделал.