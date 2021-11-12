В Воронеже прокуратура проверяет информацию о родителях, бьющих дочь и не дающих ей спать

Прокуратура проверяют, действительно ли родители часто бьют свою дочь. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В лифте одного из домов на улице Лизюкова появилась листовка, в которой сообщают о безобразном поведении жильцов одной из квартир. Автор этого объявления утверждает, что родители постоянно издеваются над своей дочкой, бьют ее, не дают девочке спать и ругаются матом. При этом звонок в их квартиру не работает. Автор листовки уверен, что его испортили специально, чтобы никто не вмешивался в эти семейные «разборки». Взрослых, живущих в этом доме, призвали опасаться контакта с буйными соседями, а если его не удастся избежать, вызывать полицию.

Ситуацией в этой семье заинтересовались сотрудники прокуратуры Коминтерновского района. Они проверят информацию, изложенную в листовке, и в случае необходимости примут меры, чтобы издевательства над ребенком закончились.