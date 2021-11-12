В Воронежской области водитель попытался откупиться за пьяную езду 25 тысячами рублей

Россошанского инспектора ДПС подкупить 25 тысячами рублей не удалось. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело против 38-летнего жителя Россошанского района. Он будет отвечать по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки за незаконное бездействие»

По данным следствия, днем 2 ноября 2021 года на улице Сухой села Жилино Рсосошанского района инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым рулил 38-летний местный житель. Мужчина явно был пьян. Его высадили из машины и предложили пройти алкотест. Водитель не согласился. Тогда на него составили административный протокол, а машину отправили на штрафстоянку.

В этот же день водитель явился в отделение ГИБДД по Россошанскому району. Там он предложил старшему инспектору ГИБДД 25 тысяч рублей за то, чтобы полицейский не направлял административный протокол в суд. Инспектор не согласился. Водитель настаивал, положил деньги на рабочий стол. Полицейский позвонил руководству. Взяткодателя задержали на месте преступления.

- Наши сотрудники провели осмотр места происшествия, изъяли переданные в качестве взятки деньги, допросили свидетелей, провели необходимые осмотры и выемки. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков.