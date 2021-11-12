Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 ноября 2021 12:19

В Воронежской области водитель попытался откупиться за пьяную езду 25 тысячами рублей

Но вместо этого «заработал» уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Россошанского инспектора ДПС подкупить 25 тысячами рублей не удалось.

Россошанского инспектора ДПС подкупить 25 тысячами рублей не удалось.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело против 38-летнего жителя Россошанского района. Он будет отвечать по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки за незаконное бездействие»

По данным следствия, днем 2 ноября 2021 года на улице Сухой села Жилино Рсосошанского района инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым рулил 38-летний местный житель. Мужчина явно был пьян. Его высадили из машины и предложили пройти алкотест. Водитель не согласился. Тогда на него составили административный протокол, а машину отправили на штрафстоянку.

В этот же день водитель явился в отделение ГИБДД по Россошанскому району. Там он предложил старшему инспектору ГИБДД 25 тысяч рублей за то, чтобы полицейский не направлял административный протокол в суд. Инспектор не согласился. Водитель настаивал, положил деньги на рабочий стол. Полицейский позвонил руководству. Взяткодателя задержали на месте преступления.

- Наши сотрудники провели осмотр места происшествия, изъяли переданные в качестве взятки деньги, допросили свидетелей, провели необходимые осмотры и выемки. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков.