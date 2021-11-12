Специалисты «Воронежэнерго» обеспечили энергоснабжение в «красной зоне» клинической больницы № 2 им К.В. Федяевского

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Специалисты филиала «Воронежэнерго» и АО «Воронежская горэлектросеть» (входят в состав ПАО «Россети Центр») обеспечили надежное энергоснабжение нового кислородного оборудования в Воронежской городской клинической больнице № 2 им К.В. Федяевского.

В медицинское учреждение поступило 16 мобильных кислородных установок, предназначенных для пациентов, проходящих лечение от COVID-19. В ходе установки агрегатов выяснилось, что проводка больницы может не выдержать увеличившейся электрической нагрузки. Медицинские работники обратились к энергетикам «Россети Центр» с просьбой помочь решить вопрос энергоснабжения кислородных установок, так необходимых больным коронавирусом.

Специалисты АО «ВГЭС» в кратчайшие сроки провели все необходимые расчеты и смонтировали воздушную линию 0,4 кВ от ближайшей трансформаторной подстанции до больничного корпуса, после чего проложили внутренние сети электроснабжения. Работы завершили в кратчайшие сроки: в течение двух выходных дней бригада из 4 энергетиков, экипированных специальными средствами индивидуальной защиты для работы в «красной зоне» инфекционного блока больницы, установила вводной щит, смонтировала проводку, розетки для подключения всех кислородных установок.

«Нет ничего более ценного, чем жизнь человека. Поэтому наши специалисты готовы круглосуточно оказывать любое содействие по роду своей деятельности медицинским учреждениям. Это посильная помощь энергетиков врачам, которые сейчас, как на передовой, сражаются за здоровье пациентов», – отметил директор филиала Воронежэнерго Вячеслав Антонов.