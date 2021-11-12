Частый гость украл из квартиры воронежца золото на 100 тысяч

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

34-летний воронежец заявил в полицию о пропажа их его квартиры золотых изделий на сумму в 100 тысяч рублей.

Поскольку взлома квартиры не было, полицейские в первую очередь проверили тех, кто часто бывал в гостях у потерпевшего. Завсегдатаем оказался 28-летний знакомый заявителя. Оперативники задержали его и доставили в отдел полиции. Задержанный признался в краже, при этом пояснил, что был в курсе, где друг хранит золото. Улучив момент, когда хозяин отошел, злоумышленник похитил украшения. Впоследствии золото он сдал в ломбард, а деньги потратил на личные цели.

Сейчас задержанный проходит подозреваемым по уголовному делу по статье «Кража». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. С мужчины взяли подписку о невыезде.