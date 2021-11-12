На матч воронежского «Факела» с «Оренбургом» смогут прийти болельщики

Стадион открыли для болельщиков вовремя - их поддержка особенно сильно нужна команде в матче с лидером. Фото: с сайта ФК "Факел"

На матч «Факела» с лидером ФНЛ «Оренбургом» (наша команда отстает от уральцев на четыре очка и в случае победы может приблизиться вплотную) могут прийти болельщики. Такое решение приняли после решения об ослаблении ограничительных мер региональным оперштабом.

В субботу, 13 ноября, в 10 часов на сайте kassir.ru стартует продажа билетов на эту игру. Их также можно будет купить в кассах Центрального стадиона профсоюзов (ул. Студенческая, 17) 12 ноября с 11.00 до 19.00 и 13 ноября с 10.00 до 17.00.

Цены на билеты:

Восточная трибуна – 190 рублей;

Центральная трибуна, 1,2,6,7 сектора – 210 рублей;

Центральная трибуна, 3,4,5 сектора – 260 рублей.

Однако одного билета для прохода на стадион будет недостаточно. При входе нужно будет показать выданный на основании вакцинации действующий QR-код либо бумажный сертификат, подтверждающий прививку, и документ, удостоверяющий личность. QR-коды, выданные на основании пройденного ПЦР-теста или перенесенного коронавируса, а также документы о медотводе приниматься не будут. Как и ксерокопии документов. В случае отсутствия QR-кода и/или удостоверяющего личность документа билеты возвратить и обменять будет нельзя.

Дети до 18 лет смогут пройти на стадион только при предъявлении удостоверяющего личность документа. С ними должен быть взрослый с QR-кодом. Если вы хотите прийти на матч с ребенком до 12 лет по бесплатному билету, нужно купить бумажный билет на себя по QR-коду и предъявить кассиру свидетельство о рождении ребенка.

Стадион откроется за два с половиной часа до начала игры, в 13:30. Сделают это, чтобы на входе не образовывались очереди. Подходя к стюарду, нужно уже держать билет, QR-код и удостоверение личности наготове, чтобы не задерживать других. Также нужно надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.