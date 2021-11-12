В Воронежской области изъяли более 1600 единиц зарегистрированного оружия

Фото предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области

Воронежское управление Росгвардии сообщило о том, что с начала этого года за различные нарушения у жителей региона изъяли более 1600 единиц зарегистрированного оружия. Сотрудники ведомства пресекли 2000 административных правонарушений и аннулировали 100 лицензий (разрешений) на право хранения, хранения и ношения оружия.

Ведомство напоминает, что оформить или привести в порядок документы можно с помощью Единого портала для предоставления государственных услуг, относящихся к компетенции войск национальной гвардии.

- К каждому заявлению на получение государственной услуги необходимо прикрепить все предусмотренные административным законодательством документы, - отметили в управлении.

По мнению руководителя Воронежского стрелкового клуба Альберта Горбачева, многие владельцы оружия просто физически не смогли вовремя привести документы в порядок, по объективным причинам:

- В прошлом году государство вводило мораторий на административные правонарушения в сфере оборота оружия - люди болеют и порой вовремя не могут пройти медкомиссию, чтобы подать документы для продления разрешений. Человек из больницы при всем желании просто физически не может это сделать. В текущем году правительство по каким-то причинам не сочло необходимым вводить такой мораторий, а Кодекс об административных правонарушениях не содержит в себе норму о том, что человек не привлекается к административной ответственности в силу причин непреодолимой силы. Предположу, что озвученные Росгвардией цифры по большей части и вызваны такой проблемой. О банальной «просрочке по забывчивости» не может быть речи по причине того, что разрешительная система с середины прошлого года начала в обязательном порядке уведомлять владельцев оружия о том, что их разрешения скоро закончатся.

В Клубе напомнили о необходимости сообщить в разрешительную систему о смене контактного номера телефона - это снимет огромный комплекс проблем из-за невозможности связаться с владельцем оружия.

- Также стоит обратить внимание, что с 1 марта 2022 года справки о медицинской комиссии в сфере оборота оружия будут формироваться в электронном виде и передаваться автоматически в Росгвардию, о том как это будет происходить в нашей области нашим Клубом направлен запрос в Департамент здравоохранения Воронежской области. Отдельно хотелось бы обратить внимание как Росгвардии так и Департамента здравоохранения Воронежской области на что, что помещения, в которых в настоящее время принимают граждан для проведения медицинской комиссии и оформления разрешительных документов, не отвечают санитарным требованиям в условиях пандемии COVID-19. У Росгвардии это бывшие Ясли-сад №88, а у Бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический наркологический диспансер" это странный угол на первом этаже сталинки с тесными коридорами, в котором вечные очереди как на вокзале. Решением этих проблем мог бы стать переезд, например, в бывший ДК им. Кирова или бывший ДК «Электроника», после ремонта данных зданий, - добавил Альберт Горбачев.