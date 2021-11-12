Три воронежских дома остались без воды из-за поломки насоса

Поломку обещают устранить до выходных Фото: из архива «КП»

Уже сутки нет воды в трех домах в Северном микрорайоне Воронежа. В их числе 16-этажка №41 по улице Антонова-Овсеенко и Миронова, 39. Причина – поломка общего насоса, который, как оказалось никому не принадлежит и просто выработал ресурс. Вода пропала так внезапно, что люди даже не успели запастись ею:

- В магазине возле дома раскупили все бутылки с водой. Теперь неизвестно когда починят, - жалуется жительница Наталья.

Проблема усугубляется еще и там, что этот же насос подает воду в систему отопления, и горожане рискуют замерзнуть.

Как обычно в случаях с бесхозным оборудованием ремонтом таких объектов занимается сторонняя фирма по договору с мэрией, которая предоставляет гарантийное письмо об оплате работ. Сейчас муниципалитет готовит необходимые документы. В пресс-службе мэрии нас заверили, что уже сегодня поломку устранят.