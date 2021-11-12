Под Воронежем водитель «Тойоты» устроил аварию с четырьмя машинами

Водителя "Тойоты Ленд Крузер" и двух его пассажиров на скорой увезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В четверг, 11 ноября, в 6.45 в Рамонском районе на 489 километре трассы «Дон» 41-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» врезался в ехавшую впереди «Ладу-Гранту». 23-летний водитель отечественной машины, местный житель, в свою очередь ударился в находившуюся перед ним «Шкоду-Фабия». 27-летний воронежец, руливший чешским автомобилем, также не смог быстро остановить машину и врезался в «Тойоту-Короллу», которой управлял 38-летний мужчина.

В аварии получили травмы водитель «Тойоты Ленд Крузер» и два его пассажира: мужчина и женщина. Их отвезли в больницу.

Напомним, 11 ноября в Воронеже на улице Корольковой, водитель неустановленной машины также устроил аварию, в которую попали четыре машины. В результате ДТП попала в больницу 29-летняя женщина, рулившая одним из автомобилей. А виновник аварии скрылся, его личность устанавливают.