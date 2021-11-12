В Воронеже неизвестная машина устроила массовое ДТП с пострадавшей

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Воронежская полиция разыскивает виновника массовой аварии, произошедшей на улице Корольковой в четверг, 11 ноября.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по области, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле столкнулся с двигавшейся в попутном направлении «Тойота Рав 4», под управлением 29-летней местной жительницы. В результате удара иномарка протаранила стоящий впереди автомобиль «Фольксваген Поло», которым управлял 35-летний водитель. Тот, в свою очередь, по инерции столкнулся с «Шевроле Авео», под управлением 54-летней местной жительницы. Тем временем виновник ДТП поспешил покинуть место.

В результате аварии все машины получили механическое повреждения, а водитель «Тойоты» оказалась в больнице.

Полицейские начали проверку по факту ДТП и просят очевидцев происшествия о помощи. Если вам что-то известно про виновника аварии, позвоните по телефонам:8(473)269-60-72, 112 или 02. Конфиденциальность гарантирована.