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Общество12 ноября 2021 8:48

В Воронеже дочь выгнала из дома престарелого отца, пока он жил на даче

Старик рисковал замерзнуть зимой в неотапливаемом домике
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мужчина провел лето на даче в Хохольском районе

Мужчина провел лето на даче в Хохольском районе

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

75-летний воронежец оказался на улице по вине собственной дочери. Всю весну и лето пенсионер прожил на даче в Хохольском районе. А когда вернулся, оказалось, что дочь продала его квартиру, купила новую для себя, но старика туда не прописала и отказалась пускать. Зимовать в неотапливаемом дачном домике опасно, мужчина рисковал замерзнуть.

Оспорить сделку в суде воронежцу не удалось, поскольку накануне отъезда на дачу он сам дал дочери согласие на нее.

Отчаявшийся мужчина обратился за помощью к уполномоченному по правам человека в Воронежской области.

- Мы обратились в Департамент социальной защиты Воронежской области с просьбой о содействии в размещении гражданина в стационарном учреждении социального обслуживания Воронежской области, - рассказали представители аппарата омбудсмена.

Сейчас они готовят документы и проводят обследование гражданина. А пока он временно размещен в помещении автономной некоммерческой организации «Вера. Надежда. Любовь» в микрорайоне Подгорное Воронежа. Эта организация предоставляет услуги для лиц без определенного места жительства и испытывающих социальные трудности.