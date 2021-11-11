Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 20:24

В больницах Воронежской области на ИВЛ находятся 3 043 человека

При этом количество перепрофилированных коек снизили до 7 288
Ирина ШАБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

За последнюю неделю снизилось количество тяжелых пациентов, которые находятся на аппаратах ИВЛ до 3 043 человек. Об этом рассказал первый замруководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков на заседании оперштаба 11 ноября.

Сегодня ковидом в регионе болеют 39 564жителя региона. 5 484 человека госпитализированы.

При этом количество перепрофилированных коек снизилось до 7 288, 1 804 из них свободны (это – 24,8 %).

Если улучшение ситуации продолжится, то в ближайшее время освободят койки в кардиологических отделениях и отделениях для пациентов с инсультами.