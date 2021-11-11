В больницах Воронежской области на ИВЛ находятся 3 043 человека

За последнюю неделю снизилось количество тяжелых пациентов, которые находятся на аппаратах ИВЛ до 3 043 человек. Об этом рассказал первый замруководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков на заседании оперштаба 11 ноября.

Сегодня ковидом в регионе болеют 39 564жителя региона. 5 484 человека госпитализированы.

При этом количество перепрофилированных коек снизилось до 7 288, 1 804 из них свободны (это – 24,8 %).

Если улучшение ситуации продолжится, то в ближайшее время освободят койки в кардиологических отделениях и отделениях для пациентов с инсультами.