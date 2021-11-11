В Воронежской области на 28% выросло количество заболевших среди пенсионеров старше 65 лет

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области продолжает расти количество пенсионеров 65+, заболевших коронавирусом. За последнюю неделю их количество увеличилось на 28%. Об этом доложила исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева на заседании оперштаба, которое прошло в четверг, 11 ноября.

Она предложила усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции этой категории воронежцев, а также активизировать работу волонтеров, особенно в районах области.

Говоря о ситуации по заболеваемости в регионе в целом, Ольга Фуфаева отметила, что она стабилизовалась, каникулы позволили на 34% уменьшить заболеваемость среди детей, но ежедневные показания все рано остаются выше среднероссийских.