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Общество11 ноября 2021 20:09

В Воронежской области на 28% выросло количество заболевших среди пенсионеров старше 65 лет

Роспотребнадзор предложил усилить контроль за их самоизоляцией
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области продолжает расти количество пенсионеров 65+, заболевших коронавирусом. За последнюю неделю их количество увеличилось на 28%. Об этом доложила исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева на заседании оперштаба, которое прошло в четверг, 11 ноября.

Она предложила усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции этой категории воронежцев, а также активизировать работу волонтеров, особенно в районах области.

Говоря о ситуации по заболеваемости в регионе в целом, Ольга Фуфаева отметила, что она стабилизовалась, каникулы позволили на 34% уменьшить заболеваемость среди детей, но ежедневные показания все рано остаются выше среднероссийских.