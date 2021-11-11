На воронежском заводе строителя задавило упавшей металлической конструкцией

Фото – СУ СКР по Воронежской области

В Воронеже на керамическом заводе, расположенном на улице Конструкторов, строителя придавило насмерть упавшей части металлической конструкции. ЧП произошло 11 ноября около 11:40. В данный момент следователи СКР по Воронежской области проводят процессуальную проверку. Об этом сообщили в ведомстве.

Известно, что 37-летний сотрудник подрядной организации в это время проводил строительно-монтажные работы.

На месте также находится представитель региональной Гострудинспекции.

Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установят точную причину смерти мужчины.

– Будет истребована и изучена служебная документация. Следственными органами выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району г. Воронежа регионального управления СК России Евгений Аверин.