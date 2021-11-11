Эмир и Мелисса стали самыми редкими именами новорожденных в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В роддомах Воронежской области с начала осень родилось 2947 малышей. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГСа 11 ноября.

В сентябре на свет появилось 1656 малышей, в октябре чуть меньше – 1291. Вопреки статистике, девочек на этот раз оказалось больше, чем мальчиков. Представительниц слабого пола – 1514, а сильного – 1433.

Рассказали в ЗАГСе, какие имена предпочли дать им родители. Самым популярным у воронежцев неизменно остается Артем. За ним идут Максим, Иван, Михаил, Матвей, Дмитрий, Александр, Кирилл. Среди востребованных девичьих оказались Полина, Мария, София, Варвара, Алиса, Анна, Александра, Ксения и Анастасия.

Между тем, были и редкие. Например, Мухаммед, Василий, Игорь, Эмир, Демьян, Геннадий, Ника, Майя, Мия, Оливия, Илона, Мелисса, Мария.