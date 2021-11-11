В воронежском микрорайоне Шилово построят футбольный манеж за 364 млн

Региональный департамент строительной политики снова начал искать подрядчика для подготовки рабочей документации и возведения футбольного манежа в микрорайоне Шилово. С предыдущей компанией, выигравшей тендер, контракт расторгли из-за срыва сроков.

Начальная стоимость работ осталась прежней – 364,4 млн рублей. Срок завершения работ – октябрь 2022 года. Манеж возведут на улице Аникина, 1. Проект спортобъекта разработал институт «Гипрокоммундортранс». Профинансируют работы из федерального и областного бюджетов.