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Общество11 ноября 2021 18:25

В воронежском микрорайоне Шилово построят футбольный манеж за 364 млн

Срок открытия – в ноябре 2022 года
Евгения ФРОЛОВА
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Региональный департамент строительной политики снова начал искать подрядчика для подготовки рабочей документации и возведения футбольного манежа в микрорайоне Шилово. С предыдущей компанией, выигравшей тендер, контракт расторгли из-за срыва сроков.

Начальная стоимость работ осталась прежней – 364,4 млн рублей. Срок завершения работ – октябрь 2022 года. Манеж возведут на улице Аникина, 1. Проект спортобъекта разработал институт «Гипрокоммундортранс». Профинансируют работы из федерального и областного бюджетов.