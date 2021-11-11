ГИБДД предупредила воронежских водителей о гололеде

Как прогнозируют синоптики, в Воронеже и местами по области в ближайшие дни в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя. В связи с этим сотрудники ГИБДД предупредили водителей и пешеходов: на дорогах может быть гололед.

– Позаботьтесь о принятии дополнительных мер для обеспечения личной безопасности при передвижении дорогам и улицам, ведь по статистике, около половины всех ДТП в осенне-зимний период вызваны гололедом и снегопадом, - пояснили в инспекции.

Водителям необходимо «переобуть» свое авто на зимнюю резину и быть внимательными при проезде пешеходных переходов, мостов, эстакад и спусков.

А все, кто попал в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефонам:

- (8473) 269-60-79 - дежурная часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Воронежу,

– 269-61-02 – дежурная УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области.