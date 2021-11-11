ХК «Россошь» дважды разгромил курский «Сокол» со счетом 9:0

9 и 10 ноября хоккеисты «Россоши» приехали в Курск на выездные матчи с местным «Соколом». Но ощущали себя на чужой площадке настоящими хозяевами. Соседи по Черноземью ничего не смогли противопоставить напору наших земляков. О безоговорочном преимуществе «Россоши» говорит одинаковый счет обоих матчей – 9:0.

После этих двух мощных побед «Россошь» занимает третье место в турнирной таблице Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ). В активе хоккеистов фарм-клуба «Бурана» 21 очко. Впереди только питерское «Динамо-Юниор». У хоккеистов из северной столицы 22 очка. И, конечно, лидер – «СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога), входящий в систему команды КХЛ «СКА» (Санкт-Петербург). У карельского клуба 24 очка.