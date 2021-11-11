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Происшествия11 ноября 2021 17:13

Под Воронежем незаконно вырубили 33 сосны на 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Прокуратура признала законным возбуждение полицией уголовного дела по факту незаконной вырубки 33 сосен на территории Гремяченского участкового лесничества. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 11 ноября.

Инцидент произошел совсем недавно, в октябре 2021 года. Неустановленные лица вырубили сырорастущие деревья. Ущерб КУ ВО «Лесная охрана» составил почти 2 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). В данный момент ищут лиц, причастных к преступлению. За преступление им светит максимальный срок – до 7 лет лишения свободы.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района.