Взорвавшуюся в Воронеже маршрутку за полчаса до ЧП выставили на продажу

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

ПАЗ, который взорвался у «Галереи Чижова» в Воронеже 12 августа за полчаса до трагедии выставили на продажу. Объявление появилось на одном из порталов. Об этом факте рассказало издание «Царьград».

В материале говорится, за машину ПАЗ-4234-04 с госномером С-842-АК (136-й регион) 2016 года выпуска (VIN-номер X1M4234C0G0000042, пробег 430 тысяч км) просили 900 тысяч рублей. Автором объявления и владельцем транспорта являлся Дмитрий Радченко.

Известно, что пазик, работавший на маршруте №10А фирмы «АТП-1», базировался на ул. Жемчужной, 11. При этом продавец транспорта указывал как место для просмотра площадку совсем другой организации – АО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие №3». Его учредителем выступает департамент имущественно-земельных отношений Воронежской области (ДИЗО).

Летом у «ВПАТП-3» сменился генеральный директор. Сейчас им является Олег Свиридов. Но полтора года назад предприятием руководил некий Валерий Старков. Еще летом 2016 года он стал владельцем сразу пяти компаний, так или иначе связанных с транспортом. В их числе «Воронежская транспортная компания» — один из ведущих воронежских перевозчиков.

Напомним, взрыв в маршрутке прогремел вечером 12 августа в самом центре Воронежа на улице Кольцовской. Пострадало 26 человек, двое умерло. По факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование ведет центральное ведомство. Рассматривались несколько версий взрыва: неисправность технического оборудования, перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона, теракт, конфликт перевозчиков. Но пока точного ответа силовики не говорят.