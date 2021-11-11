Мультик воронежских аниматоров претендует на премию «Золотой Единорог-2021»

фото Wizart Animation

Мультфильм воронежской студии Wizart Animation «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» вошел в список финалистов премии «Золотой Единорог 2021» (Golden Unicorn Awards 2021).

Мультик воронежских аниматоров представлен в номинации «Лучший анимационный фильм», в котором поборется за награду с картинами «Огонек-огниво» и «Нос, или Заговор «не таких».

Кто победит, станет известно на церемонии награждения, которая пройдет 5 декабря в лондонском Theatre Royal Haymarket.

Ранее студия Wizart Animation дважды становилась обладателем статуэток «Золотого единорога» - за проекты «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение» и «Снежная Королева: Зазеркалье», напомнил генеральный продюсер студии Владимир Николаев.