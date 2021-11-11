Кровавым инцидентом в воронежской маршрутке заинтересовались следователи

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Следователи СКР по региону начали доследственную проверку после ЧП в воронежской маршрутке, где пассажир до крови разбил себе голову. Правоохранители выясняют, отвечало ли требованиям безопасности оказание услуг по перевозке граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 11 ноября.

Кровавый инцидент произошел в автобусе 49-го маршрута. По словам очевидцев, водитель сильно гнал и затормозил на остановке Саврасова. Один из пассажиров, мужчина лет 30 не удержался на ногах и упал. В результате в кровь разбил голову.

– Следователями будут установлены и опрошены пострадавший, очевидцы и водитель автобуса, представитель компании-перевозчика, при необходимости назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.