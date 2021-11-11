Жительница Воронежа потратила с чужой банковской карты свыше 100 тысяч рублей

Воспользовавшись находкой, женщина обналичила 50 тысяч рублей, а остальные денежные средства потратила на приобретение товаров в супермаркете. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Во второй отдел воронежской полиции обратилась 39-летняя женщина, у которой с банковской карты похитили свыше 109 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили адреса торговых центров и сетевых магазинов, на территории которых происходило списание и снятие денежных средств, а также проанализировали записи с камер видеонаблюдения в данных заведениях. На одной из записей в крупном супермаркете оперативники заметили женщину, оплачивающую несколько покупательских тележек, заполненных продуктами питания и различными товарами.

Стражи порядка установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая за совершение имущественного преступления 23-летняя местная жительница. Оперативники задержали гражданку по месту проживания и доставили в отдел полиции.

Девушка призналась в содеянном и пояснила, что нашла кошелек с банковской картой в салоне автомобиля такси, который принадлежит ее родственнику. Он же сообщил, ей, что запомнил пароль от банковской карты, так как пассажир в его присутствии вводил эту комбинацию цифр на банковском терминале. Воспользовавшись находкой, женщина обналичила 50 тысяч рублей, а остальные денежные средства потратила на приобретение товаров в супермаркете.

- Теперь в соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.