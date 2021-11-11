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Общество11 ноября 2021 15:47

Воронежского кардиохирурга наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Сергей Ковалев также является Почетным гражданином Воронежа
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Знаменитый воронежский кардиохирург, завотделением ВОКБ № 1, Сергей Ковалев удостоился награды. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 11 ноября.

Сергей Ковалев также является Почетным гражданином Воронежа. И имеет ряд званий. К примеру, он также признан «Заслуженным врачом РФ», «Лучшим врачом-хирургом России – 2019» и награжден почетным знаком «За добросовестный труд и профессионализм».

Сергей Ковалев за время работы в медицине спас тысячи человеческих жизней: он провел десятки уникальных операций новорожденных детей.