В Воронеже в ноябре снесут еще 14 киосков и 17 холодильников

На слом в ноябре пойдут больше четырех десятков киосков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии Воронежа сообщили об еще 31 торговом объекте, который должен быть демонтирован в ноябре. 14 из них – киоски, 17 – холодильное оборудование, прилегающее к павильону или стоящее отдельно.

Под слом попадут сразу семь киосков в двух парках: Центральном (три) и «Алых парусах» (четыре). Среди них шесть киосков быстрого питания и один уличный кофейный автомат. Еще три незаконных торговых заведения находятся в Коминтерновском районе, два — в Советском и по одному — в Центральном и Железнодорожном районах, среди них много мест, где продавали цветы. Владельцев шести павильонов установить не удалось.

Напомним, в начале ноября в мэрии сообщали о демонтаже в этом месяце 28 киосков. Среди них тоже, в основном, были продуктовые и цветочные, но попал в «черный список» и тир.