В воронежской маршрутке пассажир до крови разбил голову

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Воронежцы рассказали о ЧП в автобусе 49-го маршрута. По словам очевидцев, на остановке Саврасова, около 12 часов в четверг, не удержавшись на ногах, упал пассажир, мужчина лет 30. Свидетели происшествия рассказали, что водитель вел автобус очень быстро.

Упав, молодой человек получил травму головы: из раны в области виска потекла кровь. Тем не менее, водитель не вызвал врачей и продолжил движение, уверяют очевидцы.

- Мужчина просто вышел из автобуса, еле смог встать, - сообщают они в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

Мы попросили мэрию прокомментировать этот случай.

– Очень жаль, если такой факт действительно имел место, - сообщили в пресс-службе горадминистрации. - Также жаль, что автор у поста анонимный, нет возможности связаться, уточнить детали. Потому что по этому посту невозможно понять, стала ли именно манера вождения причиной падения и травмы или причины были другие.

Тем не менее сообщение о ЧП направили в управление транспорта для проведения проверки. Сотрудники мэрии просят очевидцев инцидента и самого пострадавшего связаться с ними для выяснения обстоятельств. Сделать это можно с помощью официального обращения в муниципалитет через электронную приемную.

- Обращения являются дополнительным основанием для принятия мер, если факты подтвердятся, – отметили в пресс-службе администрации.