В Воронежской области четырехлетние брат и сестра насмерть отравились грибами

Грибы в лесу надо собирать крайне осторожно. И только тем, кто твердо знает, какие из них можно есть, а какие нет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Страшной трагедией закончился поход за грибами для семьи в поселке Давыдовка Лискинского района. Четырехлетние брат и сестра полакомились дарами леса, которые им принесли взрослые. И получили смертельное отравление. В больницу попала и мать двойняшек. Женщина находится в реанимации.

- Наши сотрудники возбудили по факту ЧП уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (до четырех лет лишения свободы), - сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета. – Они устанавливают все обстоятельства трагедии. Расследование продолжается.

Родителям стоит напомнить, что грибы – тяжелая пища для неокрепшего организма. И маленьких детей ими лучше не кормить. А уж особенно непроверенными, собранными во время «тихой охоты».