Пункт МФЦ в торговом центре Европа у воронежского цирка закроют 17 ноября

Воронежцев предупредили, что 17 ноября закероется центр «Мои Документы» в Ленинском районе. Сейчас он расположен в торговом центре «Европа» (улица 20-летия Октября, 123). Об этом сообщили в пресс-службе организации 11 ноября.

Там пояснили, что тем, кто подал заявления ранее, документы выдадут уже в центре «Мои документы» на улице Дружинников, 3б.

Горожанам также напомнили, что сейчас многие услуги центров можно получить онлайн. Для этого достаточно зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги».

А со среды, 1 декабря, на цокольном этаже Центрального рынка (улица Пушкинская, 8) заработает первый центр «госуслуг современного типа». В СМАРТ-МФЦ посетителям помогут самостоятельно разобраться, как получить услуги с помощью цифровых технологий.