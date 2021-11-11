В Воронежской области педофил получил почти 20 лет тюрьмы за изнасилование девочки

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Кантемировский райсуд вынес приговор 55-летнему местному жителю, который изнасиловал малолетнюю девочку. Изуверу вынесли строгое наказание. Его приговорили к 19,5 годам колонии особого режима. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда в четверг, 11 ноября.

Трагедия случилась в октябре 2020 года. Сельчанин в этот день был пьян. По пути домой он увидел идущую одну девочку, схватил ее, сдавил руками горло и изнасиловал. Затем, угрожая ей убийством, совершил в отношении нее другие действия сексуального характера с применением насилия.

Кантемировца осудили сразу по двум статьям – по п «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возрастаКроме того, мужчина обязан будет выплатить ребенку компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.