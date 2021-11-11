В районной поликлинике Воронежской области запустили тelegram-канал для вызова врача на дом

Еще в одной районной больнице запустили тelegram-канал для вызова врача на дом. Пациенты смогут с помощью чата-бота «Богучарская РБ» записаться на прием или на вакцинацию, узнать, как получить QR-код, а также информацию о режиме работы медучреждения.

Для этого достаточно только сельским жителям присоединиться к telegram-каналу и нажать кнопку «Старт». После этого необходимо будет выбрать, какая конкретно медуслуга нужна. Если у богучарцев есть вопросы, то на них может ответить виртуальный помощник.

Ранее телеграм-канал появился у воронежской поликлиники № 3 и у Россошанской райбольницы.