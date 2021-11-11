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Общество11 ноября 2021 13:04

В воронежском учебном автокомбинате главный бухгалтер вовремя не получал зарплату и отпускные

В парадоксальную ситуацию пришлось вмешаться работникам трудовой инспекции
Олег КУЗНЕЦОВ
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Деньги главбуху в итоге выплатили с процентами.

Деньги главбуху в итоге выплатили с процентами.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воронежском учебном автокомбинате сложилась странная иерархия отношений. Обычно последний, кому могут задержать зарплату и отпускные, - главный бухгалтер. Но на этот раз деньги вовремя не получил именно он.

Сотрудники трудовой инспекции проверили жалобу сотрудника. Кто и как занимался зарплатой в организации, раз уж главбуху ее задерживали, в ведомстве не пояснили. Сообщили только, что на основании выданного по результатам проверки предписания главному бухгалтеру начислили и выплатили проценты за задержку положенных выплат. Виновников нарушений привлекли к административной ответственности.