В воронежском учебном автокомбинате главный бухгалтер вовремя не получал зарплату и отпускные

Деньги главбуху в итоге выплатили с процентами. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воронежском учебном автокомбинате сложилась странная иерархия отношений. Обычно последний, кому могут задержать зарплату и отпускные, - главный бухгалтер. Но на этот раз деньги вовремя не получил именно он.

Сотрудники трудовой инспекции проверили жалобу сотрудника. Кто и как занимался зарплатой в организации, раз уж главбуху ее задерживали, в ведомстве не пояснили. Сообщили только, что на основании выданного по результатам проверки предписания главному бухгалтеру начислили и выплатили проценты за задержку положенных выплат. Виновников нарушений привлекли к административной ответственности.